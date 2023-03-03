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В Азербайджане предлагается расширить список лиц, которым может быть предоставлен статус ВПЛ

В Азербайджане предлагается расширить список лиц, которым может быть предоставлен статус ВПЛ В Азербайджане предлагается расширить перечень лиц, которым может быть предоставлен статус вынужденно перемещенных лиц.
Милли Меджлис
3 марта 2023 г. 15:04
В Азербайджане предлагается расширить список лиц, которым может быть предоставлен статус ВПЛ

В Азербайджане предлагается расширить перечень лиц, которым может быть предоставлен статус вынужденно перемещенных лиц.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе омбудсмена Азербайджана за 2022 год.

В документе отражено предложение о предоставлении статуса "вынужденно перемещенного лица" и удостоверения, подтверждающего данный статус, оставшимся на попечении матери после развода родителей и получившим удостоверение личности Республики Азербайджана детям, отец которых имеет статус "вынужденно перемещенного лица".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məcburi köçkün statusu verilən şəxslərin siyahısının genişləndirilməsi təklif edilir

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