В Азербайджане предлагается расширить список лиц, которым может быть предоставлен статус ВПЛ

В Азербайджане предлагается расширить перечень лиц, которым может быть предоставлен статус вынужденно перемещенных лиц.

В Азербайджане предлагается расширить перечень лиц, которым может быть предоставлен статус вынужденно перемещенных лиц.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе омбудсмена Азербайджана за 2022 год.

В документе отражено предложение о предоставлении статуса "вынужденно перемещенного лица" и удостоверения, подтверждающего данный статус, оставшимся на попечении матери после развода родителей и получившим удостоверение личности Республики Азербайджана детям, отец которых имеет статус "вынужденно перемещенного лица".