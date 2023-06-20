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В Азербайджане предлагается продавать антибиотики по рецепту

В Азербайджане предлагается продавать антибиотики по рецепту В Азербайджане предлагается продавать антибиотики по рецепту.
Милли Меджлис
20 июня 2023 г. 13:54
В Азербайджане предлагается продавать антибиотики по рецепту

В Азербайджане предлагается продавать антибиотики по рецепту.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила член комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Кямиля Алиева.

Она напомнила, что сегодня в стране антибиотики продаются без рецепта: “В СМИ даже идет реклама, что приводит к серьезным проблемам. Поэтому антибиотики должны отпускаться по рецепту. В мире имеется такой опыт”.

Председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов отметил, что продажу антибиотиков в аптеках без рецепта необходимо строго контролировать: “Антибиотики в аптеках должны продаваться по рецепту, и это следует серьезно контролировать. Продажа антибиотиков без рецепта может привести к тяжелым последствиям”.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliamentarians suggest selling antibiotics by prescription
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda antibiotiklərin reseptlə satılması təklif olunur

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