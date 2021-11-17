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В Азербайджане предлагается повысить зарплату сверхсрочникам

В Азербайджане предлагается повысить зарплату сверхсрочникам В Азербайджане предложено повысить зарплаты военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.
Милли Меджлис
17 ноября 2021 г. 11:55
В Азербайджане предлагается повысить зарплату сверхсрочникам
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В Азербайджане предложено повысить зарплаты военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Вугар Искендеров во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" на пленарном заседании парламента.

"Сегодня у Азербайджана сильная армия. Весь мир увидел мощь Азербайджанской армии во время Отечественной войны. Считаю, что из госбюджета на следующий год на военную сферу выделено достаточно средств. Предлагаю удвоить зарплаты военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы", - подчеркнул парламентарий.

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Версия на английском языке Azerbaijan might increase salaries of re-enlistees
Версия на азербайджанском языке MAXE-lərin maaşlarının artırılması təklif edilir

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