В Азербайджане предлагается повысить зарплату сверхсрочникам

В Азербайджане предложено повысить зарплаты военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.

В Азербайджане предложено повысить зарплаты военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Вугар Искендеров во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" на пленарном заседании парламента.

"Сегодня у Азербайджана сильная армия. Весь мир увидел мощь Азербайджанской армии во время Отечественной войны. Считаю, что из госбюджета на следующий год на военную сферу выделено достаточно средств. Предлагаю удвоить зарплаты военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы", - подчеркнул парламентарий.