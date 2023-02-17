В Азербайджане предлагается построить молодежный городок у моря

В Азербайджане предлагается построить молодежный городок на берегу моря.

В Азербайджане предлагается построить молодежный городок на берегу моря.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов на пленарном заседании парламента.

Он напомнил, что строительство молодежного городка у моря в Яшме когда-то стояло на повестке дня: "Однако позже вопрос был отложен. Я считаю, что стоит вновь рассмотреть вопрос о строительстве городка. Учитывая, что этот год - год Гейдара Алиева, предлагаю начать строительство нового городка в текущем году и назвать его Гейдарабадом".

A.Бадамов считает, что землетрясение в Турции подводит к мысли о необходимости пересмотреть вопрос о строительстве будущих объектов: "Строительство зданий на очень близком расстоянии друг от друга не соответствует никаким стандартам с точки зрения безопасности. Если случится какая-нибудь чрезвычайная ситуация, нетрудно представить возможные последствия".