В Азербайджане предельный возраст пребывания на службе в органах прокуратуры повышен до 65 лет

Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии в окончательном чтении одобрил повышение предельного возраста пребывания на службе в органах прокуратуры с 60 до 65 лет.

Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии в окончательном чтении одобрил повышение предельного возраста пребывания на службе в органах прокуратуры с 60 до 65 лет.

Как сообщает Report, это предусмотрено поправками в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры".

Также предлагается внести изменение в статью 29 закона, добавив достижение предельного возраста пребывания на службе как основание для прекращения службы в органах прокуратуры.

В документе отмечено, что согласно пункту 1.5 утвержденного указом президента Азербайджана от 19 июня 2001 года №509 "Положения о проведении конкурса для приема на работу в прокуратуру", лица, переходящие на службу из судебных и правоохранительных органов, могут быть освобождены от квалификационных экзаменов и пройти только собеседование. В этой связи предлагается выдавать специальные звания таким сотрудникам после прохождения собеседования.

Отмечается, что законопроект подготовлен с целью совершенствования прохождения службы в органах прокуратуры. Основная цель изменения - создать условия для продолжения деятельности сотрудников с многолетним опытом в органах прокуратуры, повышая тем самым эффективность данной структуры.