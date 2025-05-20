Определены цели расходов со спецсчета органов юстиции

Определены цели расходов со спецсчета органов юстиции

Уточнены направления, на которые будут направляться средства с нового специального казначейского счета органов юстиции.

Как сообщает Report, поправки вносятся в законы "О судебных исполнителях", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции". Законопроект обсуждался на заседании комитета парламента по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, средства со спецсчета будут расходоваться на социальную защиту сотрудников с особыми званиями и других работников, надбавки к должностным окладам (через перечисление в госбюджет), дополнительное образование и укрепление материально-технической базы, поддержку ветеранов и семей погибших сотрудников, оплату исполнительных действий в случаях невозможности взыскания с участников производства, развитие научно-технического потенциала и внедрение инноваций в сфере юстиции.

Порядок использования средств установит уполномоченный орган исполнительной власти.