В Азербайджане повысят возрастной ценз на приобретение гражданского огнестрельного оружия

В Азербайджане предложено повысить возрастной ценз для приобретения гражданского огнестрельного оружия до 21 года.

В Азербайджане предложено повысить возрастной ценз для приобретения гражданского огнестрельного оружия до 21 года.

Как сообщает Report, изменения предусматриваются в закон "О служебном и гражданском оружии".

Согласно действующему законодательству, право на приобретение гражданского оружия имеют лица, достигшие 18-летнего возраста.

Отметим, что субъектами, имеющими право на приобретение служебного и гражданского оружия, являются государственные органы и юридические лица, выполняющие специальные уставные задачи, предприятия, занимающиеся разработкой, испытанием, производством или продажей оружия, а также спортивные и охотничьи общества и образовательные учреждения.