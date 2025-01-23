О нас

В Азербайджане повысят возрастной ценз на приобретение гражданского огнестрельного оружия

В Азербайджане повысят возрастной ценз на приобретение гражданского огнестрельного оружия В Азербайджане предложено повысить возрастной ценз для приобретения гражданского огнестрельного оружия до 21 года.
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 16:03
В Азербайджане повысят возрастной ценз на приобретение гражданского огнестрельного оружия

В Азербайджане предложено повысить возрастной ценз для приобретения гражданского огнестрельного оружия до 21 года.

Как сообщает Report, изменения предусматриваются в закон "О служебном и гражданском оружии".

Согласно действующему законодательству, право на приобретение гражданского оружия имеют лица, достигшие 18-летнего возраста.

Отметим, что субъектами, имеющими право на приобретение служебного и гражданского оружия, являются государственные органы и юридические лица, выполняющие специальные уставные задачи, предприятия, занимающиеся разработкой, испытанием, производством или продажей оружия, а также спортивные и охотничьи общества и образовательные учреждения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mülki odlu silah əldə etmək üçün tələb olunan yaş həddi artırılır

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi