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В Азербайджане повысят акцизы на автомобили с большим объемом двигателя

В Азербайджане повысят акцизы на автомобили с большим объемом двигателя В Азербайджане предлагают увеличить размер акцизного налога на транспортные средства с большим объемом двигателя.
Милли Меджлис
3 ноября 2021 г. 12:07
В Азербайджане повысят акцизы на автомобили с большим объемом двигателя

В Азербайджане предлагают увеличить размер акцизного налога на транспортные средства с большим объемом двигателя.

Как сообщает Report, в связи с этим в Налоговый кодекс вносятся изменения.

Предлагаются следующие изменения:

- при объеме двигателя до 4000 кубических сантиметров – 5 600 манат + 15 манат (сейчас 13 манатов) за каждый кубический сантиметр для части двигателя 3001-4000 кубических сантиметров. Размер налога в 5600 манатов до 4000 кубометров остается неизменным.

- при объеме двигателя до 5000 кубических сантиметров - 20 600 манат + 40 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 4001-5000 кубических сантиметров (сейчас 18 600 + 35 манатов за каждый кубический сантиметр).

- при объеме двигателя до 5000 кубических сантиметров - 60 600 манат + 80 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя более 5000 кубических сантиметров (сейчас 53 600 + 70 манатов за каждый кубический сантиметр).

Кроме того, будет применяться дополнительный коэффициент к акцизному налогу на импортируемые транспортные средства старше 7 лет. Согласно проекту, новые транспортные средства с гибридным двигателем будут освобождены от НДС при импорте. Электромобили не будут облагаться НДС как при импорте, так и при реализации на внутреннем рынке.

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Версия на азербайджанском языке İri mühərrikli nəqliyyat vasitələrinə görə aksiz vergisinin məbləği artırılır

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