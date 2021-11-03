В Азербайджане повысят акцизы на автомобили с большим объемом двигателя

В Азербайджане предлагают увеличить размер акцизного налога на транспортные средства с большим объемом двигателя.

В Азербайджане предлагают увеличить размер акцизного налога на транспортные средства с большим объемом двигателя.

Как сообщает Report, в связи с этим в Налоговый кодекс вносятся изменения.

Предлагаются следующие изменения:

- при объеме двигателя до 4000 кубических сантиметров – 5 600 манат + 15 манат (сейчас 13 манатов) за каждый кубический сантиметр для части двигателя 3001-4000 кубических сантиметров. Размер налога в 5600 манатов до 4000 кубометров остается неизменным.

- при объеме двигателя до 5000 кубических сантиметров - 20 600 манат + 40 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя 4001-5000 кубических сантиметров (сейчас 18 600 + 35 манатов за каждый кубический сантиметр).

- при объеме двигателя до 5000 кубических сантиметров - 60 600 манат + 80 манат за каждый кубический сантиметр для части двигателя более 5000 кубических сантиметров (сейчас 53 600 + 70 манатов за каждый кубический сантиметр).

Кроме того, будет применяться дополнительный коэффициент к акцизному налогу на импортируемые транспортные средства старше 7 лет. Согласно проекту, новые транспортные средства с гибридным двигателем будут освобождены от НДС при импорте. Электромобили не будут облагаться НДС как при импорте, так и при реализации на внутреннем рынке.