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В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима

В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима Проект поправки в кодекс был принят путем голосования
Милли Меджлис
18 декабря 2020 г. 12:29
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были вынесены на обсуждение поправки в Кодекс об административных проступках Азербайджана.

Как передает Report, поправки подразумевают повышение штрафов за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Согласно поправкам, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - на сумму от 4 до 10 тысяч манатов, либо в зависимости от личности нарушителя правил может быть применен административный арест сроком до 1 месяца, юридические лица будут штрафоваться на сумму от 5 до 11 тысяч манатов.

Действующий вариант статьи таков: за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - на сумму от 3 до 4 тысяч манатов, либо в зависимости от личности нарушителя правил может быть применен административный арест сроком до 1 месяца, юридические лица будут штрафоваться на сумму от 4 до 10 тысяч манатов.

Проект поправки в кодекс был принят путем голосования.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis maskaya görə cərimələrin yenidən artırılmasını təsdiqlədi

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