В Азербайджане повышен размер минимальной трудовой пенсии

В следующем году в Азербайджане размер минимальной трудовой пенсии составит 240 манатов.

В следующем году в Азербайджане размер минимальной трудовой пенсии составит 240 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений к закону «О трудовых пенсиях», который сегодня вынесли на обсуждение в заседании Милли Меджлиса.

В соответствии с изменениями минимальный размер трудовой пенсии с 1 января 2022 года составит 240 манатов, повысившись на 20%.

В текущем году минимальный размер трудовой пенсии составляет 200 манатов.

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.