О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане повышаются акцизы на автомобили с мощными двигателями

В Азербайджане повышаются акцизы на автомобили с мощными двигателями Проект поправок в Налоговый кодекс Азербайджана был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 12:02
В Азербайджане повышаются акцизы на автомобили с мощными двигателями

Проект поправок в Налоговый кодекс Азербайджана был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, изменения предлагают повышение акцизов на автомобили с большим объемом двигателя.

Предлагаются следующие изменения:

- при объеме двигателя до 4000 кубических сантиметров – 5 600 манатов + 15 манатов (сейчас 13 манатов) за каждый кубический сантиметр для части двигателя 3001-4000 кубических сантиметров. Размер налога в 5600 манатов до 4000 кубометров остается неизменным.

- при объеме двигателя до 5000 кубических сантиметров - 20 600 манатов + 40 манатов за каждый кубический сантиметр для части двигателя 4001-5000 кубических сантиметров (сейчас 18 600 + 35 манатов за каждый кубический сантиметр).

- при объеме двигателя более 5000 кубических сантиметров - 60 600 манатов + 80 манатов за каждый кубический сантиметр для части двигателя более 5000 кубических сантиметров (сейчас 53 600 + 70 манатов за каждый кубический сантиметр).

Кроме того, будет применяться дополнительный коэффициент к акцизному налогу на импортируемые транспортные средства старше 7 лет. Согласно проекту, новые транспортные средства с гибридным двигателем будут освобождены от НДС при импорте. Электромобили не будут облагаться НДС как при импорте, так и при реализации на внутреннем рынке.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan increases excise taxes on cars with powerful engines
Версия на азербайджанском языке Deputatlar iri mühərrikli avtomobillərin aksiz vergisinin artırılmasına səs veriblər

Другие новости из категории

Утвержден проект предоставления льгот участникам Отечественной войны
Утвержден проект предоставления льгот участникам Отечественной войны
3 декабря 2021 г. 12:01
В Азербайджане освободят от уплаты НДС импорт гибридных автомобилей
В Азербайджане освободят от уплаты НДС импорт гибридных автомобилей
3 декабря 2021 г. 12:00
Азербайджанские парламентарии утвердили повышение акциза на алкоголь
Азербайджанские парламентарии утвердили повышение акциза на алкоголь
3 декабря 2021 г. 11:57
Парламент Азербайджана принял законопроект о критерии нуждаемости на 2022 год
Парламент Азербайджана принял законопроект о критерии нуждаемости на 2022 год
3 декабря 2021 г. 11:48
Парламент Азербайджана принял в третьем чтении бюджет Госфонда соцзащиты на следующий год
Парламент Азербайджана принял в третьем чтении бюджет Госфонда соцзащиты на следующий год
3 декабря 2021 г. 11:46
Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 год принят в III чтении
Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 год принят в III чтении
3 декабря 2021 г. 11:40
Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум на 2022 год
Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум на 2022 год
3 декабря 2021 г. 11:38
Внесены изменения в проекты бюджета на будущий год
Внесены изменения в проекты бюджета на будущий год
3 декабря 2021 г. 11:37
Милли Меджлис принял бюджет на будущий год в третьем чтении
Милли Меджлис принял бюджет на будущий год в третьем чтении
3 декабря 2021 г. 11:34
В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память погибших военнослужащих
В Милли Меджлисе минутой молчания почтили память погибших военнослужащих
3 декабря 2021 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi