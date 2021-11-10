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В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту

В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту "В следующем году мы ожидаем увеличения трудовой пенсии по возрасту с 358 до 375 манатов. За 10 месяцев текущего года мы рассчитали размер средней пенсии в 331 манат. В следующем году мы ожидаем увеличения этой суммы до 345 манатов".
Милли Меджлис
10 ноября 2021 г. 12:35
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
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"В следующем году мы ожидаем увеличения трудовой пенсии по возрасту с 358 до 375 манатов. За 10 месяцев текущего года мы рассчитали размер средней пенсии в 331 манат. В следующем году мы ожидаем увеличения этой суммы до 345 манатов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на 2022 год.

"Это однозначно станет очередной мерой поддержки социального благосостояния пенсионеров в стране", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşa görə pensiya artırılır

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