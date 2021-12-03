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В Азербайджане повышается госпошлина за регистрацию и расторжение брака 

В Азербайджане повышается госпошлина за регистрацию и расторжение брака  Проект поправок в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 12:09
В Азербайджане повышается госпошлина за регистрацию и расторжение брака 

Проект поправок в закон "О государственной пошлине" был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, согласно документу, государственная пошлина за регистрацию брака повышается с 5 до 10 манатов.

Кроме того, размер государственной пошлины за регистрацию расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, на основании судебного решения (если в нем не указано, какая из сторон должна уплатить государственную пошлину, это делает первая обратившаяся в суд сторона) повышается с 15 до 20 манатов.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis nikahın qeydə alınması və pozulmasına görə rüsumların artılmasını qəbul edib

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