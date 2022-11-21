В Азербайджане повторившие нарушение финотчетности партии лишатся господдержки в течение года

В Азербайджане повторившие нарушение финансовой отчетности политические партии лишатся финансовой поддержки государства в течение года.
Как передает Report, это нашло отражение в новой редакции законопроекта "О политических партиях".
В проекте говорится, что если финансовый отчет не будет представлен в установленном порядке, то государственная финансовая помощь не будет выплачиваться политической партии в течение оставшихся кварталов года. Если указанное нарушение повторится в следующем году, политической партии не будет выплачиваться государственная финансовая помощь за оставшиеся кварталы года, а также в течение следующего года.
В предварительном варианте законопроекта этот срок составлял три года.