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В Азербайджане повторившие нарушение финотчетности партии лишатся господдержки в течение года

В Азербайджане повторившие нарушение финотчетности партии лишатся господдержки в течение года В Азербайджане повторившие нарушение финансовой отчетности политические партии лишатся финансовой поддержки государства в течение года.
Милли Меджлис
21 ноября 2022 г. 13:24
В Азербайджане повторившие нарушение финотчетности партии лишатся господдержки в течение года

В Азербайджане повторившие нарушение финансовой отчетности политические партии лишатся финансовой поддержки государства в течение года.

Как передает Report, это нашло отражение в новой редакции законопроекта "О политических партиях".

В проекте говорится, что если финансовый отчет не будет представлен в установленном порядке, то государственная финансовая помощь не будет выплачиваться политической партии в течение оставшихся кварталов года. Если указанное нарушение повторится в следующем году, политической партии не будет выплачиваться государственная финансовая помощь за оставшиеся кварталы года, а также в течение следующего года.

В предварительном варианте законопроекта этот срок составлял три года.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə hesabatı barədə pozuntunu təkrarlayan partiya bir il dövlət yardımı almayacaq

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