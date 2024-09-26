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В Азербайджане подготовлен законопроект "О репродуктивном здоровье"

В Азербайджане подготовлен законопроект "О репродуктивном здоровье" В Азербайджане завершена подготовка законопроекта "О репродуктивном здоровье".
Милли Меджлис
26 сентября 2024 г. 18:58
В Азербайджане подготовлен законопроект О репродуктивном здоровье

В Азербайджане завершена подготовка законопроекта "О репродуктивном здоровье".

Как сообщает Report, заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов сообщил об этом на Форуме молодых семей.

Он отметил, что законопроект включает такие вопросы, как искусственное оплодотворение, донорство спермы и суррогатное материнство, которые пока не находят широкой поддержки в обществе.

Зейналов выразил надежду, что новый закон, обеспечивающий правовую базу в области репродуктивного здоровья, будет принят Милли Меджлисом VII созыва.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Reproduktiv sağlamlıq haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

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