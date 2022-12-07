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В Азербайджане подготовлен законопроект "О целевых финансовых санкциях"

В Азербайджане подготовлен законопроект "О целевых финансовых санкциях" В Азербайджане устанавливаются правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, его финансирования и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).
Милли Меджлис
7 декабря 2022 г. 13:21
В Азербайджане подготовлен законопроект О целевых финансовых санкциях

В Азербайджане устанавливаются правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, его финансирования и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Как сообщает Report, в связи с этим подготовлен новый законопроект "О целевых финансовых санкциях".

В законопроекте отмечается, что санкции будут применены к физическим лицам и организациям, установленным в соответствии с азербайджанским законодательством и международными соглашениями, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в рамках борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, распространением ОМУ и финансированием его распространения.

Мерам целевых финансовых санкций являются запрет на прямое или косвенное использование активов вышеназванных физических лиц и структур и их замораживание для предотвращения финансирования терроризма и производства и распространения оружия массового поражения и его компонентов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda terrorçuluğa qarşı hədəfli maliyyə sanksiyaları tətbiqinin hüquqi əsasları və qaydası müəyyənləşir

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