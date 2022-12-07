В Азербайджане подготовлен законопроект "О целевых финансовых санкциях"

В Азербайджане устанавливаются правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, его финансирования и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

В Азербайджане устанавливаются правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, его финансирования и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Как сообщает Report, в связи с этим подготовлен новый законопроект "О целевых финансовых санкциях".

В законопроекте отмечается, что санкции будут применены к физическим лицам и организациям, установленным в соответствии с азербайджанским законодательством и международными соглашениями, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в рамках борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, распространением ОМУ и финансированием его распространения.

Мерам целевых финансовых санкций являются запрет на прямое или косвенное использование активов вышеназванных физических лиц и структур и их замораживание для предотвращения финансирования терроризма и производства и распространения оружия массового поражения и его компонентов.