В Азербайджане подготовлены поправки в Налоговый кодекс касательно сотрудников СГБ за рубежом

В Азербайджане планируются поправки в закон «О социальном страховании» и в Налоговый Кодекс (НК).

В Азербайджане планируются поправки в закон "О социальном страховании" и в Налоговый Кодекс (НК), которые коснутся сотрудников представительств Службы государственной безопасности (СГБ) за рубежом.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Социального законодательства Милли Меджлиса (ММ) Адиль Велиев.

Он отметил, что новые поправки связаны с указом президента Азербайджана №1936 от 28 декабря 2022 года о назначении представительств Службы государственной безопасности (СГБ) за рубежом и об обеспечении их деятельности.

По словам Велиева, именно в соответствии с пунктом 3.3 данного указа, подготовлен проект Закона о внесении поправок в Закон "О социальном страховании" и в Налоговый Кодекс.

Завотделом сообщил, что в пункт 15 Закона «О социальном страховании» будет включен список видов доходов, с которых не будет отчисляться обязательный государственный социальный страховой взнос.

В свою очередь, в статье 102 НК Азербайджана определены случаи освобождения от подоходного налога и предоставления льгот. В указанных актах пособия, компенсации и прочие ежемесячные надбавки, выплачиваемые сотрудникам дипломатической службы в диппредставительствах или консульствах и лицам, осуществляющим административно-технические услуги органов дипломатической службы, а также заработные платы военнослужащих, осуществляющих охрану дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом, охрана которых считается необходимой, освобождается от уплаты социального страхования и подоходного налога.

Таким образом, было признано необходимым внести изменения в упомянутые нормативно-правовые акты с тем, чтобы представители СГБ, несущие особый вид государственной службы в зарубежных странах и международных организациях, наряду с работниками органов дипломатической службы, могли бы пользоваться этими привилегиями.