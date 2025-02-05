В Азербайджане планируют закрепить в законе понятие национального языка жестов

В закон "О правах лиц с инвалидностью" предлагается внести понятие азербайджанского жестового языка.
Как сообщает Report, соответствующие поправки были вынесены на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.
Депутат Вугар Байрамов отметил, что это нововведение соответствует международным конвенциям и широко применяется в развитых странах.
"Планируется активное использование языка жестов в телевизионных программах. Это важный шаг, который облегчит доступа людей с инвалидностью к информации", - сказал парламентарий.