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В Азербайджане планируют закрепить в законе понятие национального языка жестов

В Азербайджане планируют закрепить в законе понятие национального языка жестов В закон "О правах лиц с инвалидностью" предлагается внести понятие азербайджанского жестового языка.
Милли Меджлис
5 февраля 2025 г. 14:02
В Азербайджане планируют закрепить в законе понятие национального языка жестов

В закон "О правах лиц с инвалидностью" предлагается внести понятие азербайджанского жестового языка.

Как сообщает Report, соответствующие поправки были вынесены на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Депутат Вугар Байрамов отметил, что это нововведение соответствует международным конвенциям и широко применяется в развитых странах.

"Планируется активное использование языка жестов в телевизионных программах. Это важный шаг, который облегчит доступа людей с инвалидностью к информации", - сказал парламентарий.

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Версия на английском языке Azerbaijan plans to enshrine concept of national sign language in law
Версия на азербайджанском языке Müvafiq qanunvericiliyə Azərbaycan işarət dili anlayışı əlavə edilir

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