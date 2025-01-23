В Азербайджане планируют учредить юбилейную медаль к 150-летию национальной прессы

В Азербайджане предложили учредить специальную юбилейную медаль по случаю 150-летия национальной прессы.

В Азербайджане предложили учредить специальную юбилейную медаль по случаю 150-летия национальной прессы.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" парламентарии обсудят завтра на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Медаль получит название "150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)".

В этом году Азербайджан отметит 150-летие создания национальной прессы. Первая азербайджанская газета – "Экинчи" вышла в свет 22 июля 1875 года под руководством одного из выдающихся представителей движения просвещения своего времени Гасан бека Зардаби.

Именно "Экинчи" заложила основу национальной печати в Азербайджане. В этой связи, ежегодно 22 июля в Азербайджане отмечается как День национальной прессы Азербайджана.