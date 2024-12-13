В Азербайджане планируют создать электронный кабинет для призывников и военнообязанных

Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие создание электронных кабинетов для призывников и военнообязанных. vəzifəli - военные чиновники или военные должностные лица?

Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие создание электронных кабинетов для призывников и военнообязанных.

Как сообщает Report, согласно поправкам, информация, предоставляемая через электронный кабинет, после подтверждения усиленной электронной подписью, будет отправляться в режиме реального времени в информационную систему органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Порядок призыва граждан на срочную действительную военную службу будет определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти. Призывная повестка будет считаться врученной с момента размещения в электронном кабинете гражданина и отправки SMS-уведомления или информирования лица другими средствами.

Решение, принятое районной, городской, районной в городе призывной комиссией в отношении призывника, в течение 3 дней будет размещено в его электронном кабинете, а если это невозможно, то отправлено другими способами.