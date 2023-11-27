В Азербайджане планируют повысить минимальный стаж военнослужащих для выхода на пенсию

В Азербайджане предлагается увеличить минимальный стаж военнослужащих, требуемый для выхода на пенсию по выслуге лет, с 20 до 25 календарных лет.

В Азербайджане предлагается увеличить минимальный стаж военнослужащих, требуемый для выхода на пенсию по выслуге лет, с 20 до 25 календарных лет.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, это отражено в законопроекте о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении "Положения о призыве на военную службу", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

Законопроект нацелен на то, чтобы опыт военнослужащих, на подготовку которых государство потратило время и ресурсы, можно было использовать на протяжении более длительного срока.

Изменения не коснутся военнослужащих, которым до нынешнего 20-летнего минимального стажа осталось не более 3 календарных лет, а также военнослужащих, отслуживших до вступления в силу законопроекта не менее 20 календарных лет.