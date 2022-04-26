В Азербайджане пенсионеры смогут выбирать вид пенсионного обеспечения

В Азербайджане пенсионеры смогут самостоятельно выбирать вид пенсионного обеспечения.

В Азербайджане пенсионеры смогут самостоятельно выбирать вид пенсионного обеспечения.

Как сообщает Report, сегодня на заседании парламента в первом чтении был обсужден проект поправок в закон "О трудовых пенсиях".

Статья 34 действующего закона допускает возможность перехода на все другие виды трудовых пенсий, за исключением изменения пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности.

Изменения позволят гражданам самим выбирать подходящий для них вид пенсионного обеспечения - переходить с трудовой пенсии по возрасту на трудовую пенсию по инвалидности.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.