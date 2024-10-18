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В Азербайджане пациенты будут обеспечиваться лекарствами при амбулаторном лечении из средств ОМС

В Азербайджане пациенты будут обеспечиваться лекарствами при амбулаторном лечении из средств ОМС Милли Меджлис одобрил в первом чтении включение лекарств, отпускаемых при амбулаторном лечении, в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).
Милли Меджлис
18 октября 2024 г. 14:14
В Азербайджане пациенты будут обеспечиваться лекарствами при амбулаторном лечении из средств ОМС

Милли Меджлис одобрил в первом чтении включение лекарств, отпускаемых при амбулаторном лечении, в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента были вынесены на обсуждение поправки в законы "Об охране здоровья населения" и "О медицинском страховании".

Отмечается, что изменения разработаны с целью создания правовой основы для финансового обеспечения потребностей населения в лекарственных средствах, повышения их доступности и качества, а также защиты интересов застрахованных лиц.

Основная цель включения лекарственных средств в систему обязательного медицинского страхования - обеспечение лечения граждан вне стационара, либо без применения хирургического вмешательства.

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Версия на азербайджанском языке Ambulator müalicə dərmanlarının icbari tibbi sığorta təminatına alınması I oxunuşda təsdiqlənib

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