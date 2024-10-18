В Азербайджане пациенты будут обеспечиваться лекарствами при амбулаторном лечении из средств ОМС

Милли Меджлис одобрил в первом чтении включение лекарств, отпускаемых при амбулаторном лечении, в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента были вынесены на обсуждение поправки в законы "Об охране здоровья населения" и "О медицинском страховании".
Отмечается, что изменения разработаны с целью создания правовой основы для финансового обеспечения потребностей населения в лекарственных средствах, повышения их доступности и качества, а также защиты интересов застрахованных лиц.
Основная цель включения лекарственных средств в систему обязательного медицинского страхования - обеспечение лечения граждан вне стационара, либо без применения хирургического вмешательства.