В Азербайджане отменили предельный возраст пребывания в должности для ряда генералов

Милли Меджлис Азербайджана в III чтении одобрил поправки, отменяющие предельный возраст пребывания в должности для ряда генералов.

Милли Меджлис Азербайджана в III чтении одобрил поправки, отменяющие предельный возраст пребывания в должности для ряда генералов.

Как сообщает Report, парламентарии проголосовали за соответствующие изменения в положение "О воинской службе" и закон "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно проекту, возрастной ценз не будет устанавливаться не только для генерала армии, но и для руководителя и заместителя соответствующего органа исполнительной власти и других государственных органов, где предусмотрена военная служба.

В документе отмечается, что при освобождении от должности указанных лиц, превысивших предельный возраст пребывания на действительной военной службе или в запасе, они увольняются с действительной военной службы в запас или в отставку по возрасту.

Согласно изменениям, возрастной ценз не будет применяться также для руководителя и заместителя соответствующих госорганов, назначаемых на должность президентом Азербайджана.