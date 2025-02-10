В Азербайджане отменены муниципальные акты на 10 тыс. гектаров земли

В Азербайджане в 2024 году признаны незаконными и аннулированы муниципальные акты о выделении земельных участков общей площадью 9 720 гектаров.

Как сообщает Report, это отражено в "Годовом отчете органа административного надзора за деятельностью муниципалитетов", который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Из них 9 686 гектаров были переданы в аренду, а 34 гектара – в собственность. В течение года продолжалась борьба с незаконным распределением и захватом пастбищных земель, в результате чего отменены или изменены акты на 3 376 гектаров.

Контроль за деятельностью муниципалитетов осуществляет Министерство юстиции.