В Азербайджане отменены 74 муниципальных акта, противоречащих требованиям законодательства

В прошлом году в Азербайджане отменены 74 муниципальных акта, противоречащих требованиям законодательства.

В прошлом году в Азербайджане отменены 74 муниципальных акта, противоречащих требованиям законодательства.

Как сообщает Report, это отражено в "Годовом отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов" за 2024 год, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Из 4 337 поступивших обращений в связи с деятельностью муниципалитетов было рассмотрено 3 963 (91,4%), на рассмотрении находятся 245 (5,6%), в соответствующие органы направлено 129 (3%) обращений.