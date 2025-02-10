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В Азербайджане отменены 74 муниципальных акта, противоречащих требованиям законодательства

В Азербайджане отменены 74 муниципальных акта, противоречащих требованиям законодательства В прошлом году в Азербайджане отменены 74 муниципальных акта, противоречащих требованиям законодательства.
Милли Меджлис
10 февраля 2025 г. 11:57
В Азербайджане отменены 74 муниципальных акта, противоречащих требованиям законодательства

В прошлом году в Азербайджане отменены 74 муниципальных акта, противоречащих требованиям законодательства.

Как сообщает Report, это отражено в "Годовом отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов" за 2024 год, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Из 4 337 поступивших обращений в связи с деятельностью муниципалитетов было рассмотрено 3 963 (91,4%), на рассмотрении находятся 245 (5,6%), в соответствующие органы направлено 129 (3%) обращений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda keçən il qanunvericiliyin tələblərinə zidd olan 74 bələdiyyə aktı ləğv edilib

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