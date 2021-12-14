В Азербайджане отели без сертификации будут штрафоваться

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в I чтении обсудили проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в I чтении обсудили проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает Report, согласно поправке, в Кодекс добавляется новая статья (428-1 нарушение законодательства о туризме).

Согласно новой статье, за продажу туроператором или турагентами туристического пакета без заключения договора страхования гражданской ответственности физические лица будут оштрафованы на тысячу манатов, юридические лица - на две тысячи манатов.

Гостиницы (отели), не прошедшие сертификации и не получившие категорию в соответствии со статьей 9.1 закона АР "О туризме" будут штрафоваться в размере от двух до пяти тысяч манатов.

Субъектам туристической деятельности также грозят штрафы за невнесение информации в единый реестр туризма (300 манатов).

После обсуждений проект изменений в Кодекс был вынесен на голосование и принят в I чтении.