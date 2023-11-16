В Азербайджане отцы-одиночки будут привлекаться к работам в ночное время только с их согласия

В Азербайджане отцы-одиночки будут привлекаться к работам в ночное время только с их согласия

В Азербайджане мужчины, в одиночку воспитывающие ребенка в возрасте до трех лет, будут привлекаться к работам, выполняемым в ночное время, только с их письменного согласия.

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В Азербайджане мужчины, в одиночку воспитывающие ребенка в возрасте до трех лет, будут привлекаться к работам, выполняемым в ночное время, только с их письменного согласия. Как сообщает Report, это отражено в поправке к Трудовому кодексу. Поправка гласит, что наряду с женщинами, имеющими ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, а также беременными, мужчины, в одиночку воспитывающие ребенка в возрасте до трех лет, могут привлекаться к работе, выполняемой в ночное время, только с их письменного согласия. Подпишитесь на наш Telegram канал