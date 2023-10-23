В Азербайджане осужденным за сексуальное насилие запрещено работать в учебных заведениях

В Азербайджане лица, осужденные за преступления, связанные с насилием, не смогут заниматься педагогической деятельностью.

В Азербайджане лица, осужденные за преступления, связанные с сексуальным насилием, не смогут заниматься педагогической деятельностью.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "Об общем образовании".

После предлагаемого изменения в законодательство лица, осужденные за сексуальное насилие, не смогут заниматься педагогической деятельностью.

В действующей статье 27.2.5 закона указано, что лица, осужденные за преступления, связанные с насилием или сексуальным насилием в отношении детей, не могут заниматься преподавательской деятельностью.