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В Азербайджане осужденным за сексуальное насилие запрещено работать в учебных заведениях

В Азербайджане осужденным за сексуальное насилие запрещено работать в учебных заведениях В Азербайджане лица, осужденные за преступления, связанные с насилием, не смогут заниматься педагогической деятельностью.
Милли Меджлис
23 октября 2023 г. 10:59
В Азербайджане осужденным за сексуальное насилие запрещено работать в учебных заведениях

В Азербайджане лица, осужденные за преступления, связанные с сексуальным насилием, не смогут заниматься педагогической деятельностью.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в закон "Об общем образовании".

После предлагаемого изменения в законодательство лица, осужденные за сексуальное насилие, не смогут заниматься педагогической деятельностью.

В действующей статье 27.2.5 закона указано, что лица, осужденные за преступления, связанные с насилием или сексуальным насилием в отношении детей, не могут заниматься преподавательской деятельностью.

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Версия на английском языке Those convicted of sexual violence prohibited from working in educational institutions in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda cinsi zorakılığa görə məhkum edilmiş şəxslərin pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olması qadağan edilir

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