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В Азербайджане осужденные на пожизненное заключение смогут пользоваться видеосвязью раз в неделю

В Азербайджане осужденные на пожизненное заключение смогут пользоваться видеосвязью раз в неделю В Азербайджане осужденные на пожизненное заключение смогут пользоваться видеосвязью раз в неделю.
Милли Меджлис
29 сентября 2022 г. 13:27
В Азербайджане осужденные на пожизненное заключение смогут пользоваться видеосвязью раз в неделю

В Азербайджане осужденные на пожизненное заключение смогут пользоваться видеосвязью раз в неделю.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Кодекс исполнения наказаний.

Название статьи 84 Кодекса (телефонные звонки осужденных) будет изменено на "телефонные звонки и видеозвонки осужденных".

Кроме того, вносятся поправки в пункт 84.1 Кодекса. Лица, приговоренные к лишению свободы на определенный срок, будут иметь право разговаривать по телефону или по видеосвязи два раза в неделю, а лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы - один раз в неделю продолжительностью пятнадцать минут. Оплата междугородних телефонных звонков будет производиться за счет личных средств осужденного или его близких родственников. При отсутствии технических возможностей телефонный звонок или видеосвязь могут быть заменены одной краткосрочной встречей.

Видеосвязь между заключенными, содержащимися в пенитенциарных учреждениях, не будет разрешена, за исключением близких родственников.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ömürlük məhkumların həftədə bir dəfə videogörüş keçirməsi təklif edilir

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