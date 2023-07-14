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В Азербайджане определяются случаи возврата и не возраста тендерной гарантии

В Азербайджане определяются случаи возврата и не возраста тендерной гарантии В Азербайджане при проведении государственных закупок комиссия будет определять гарантию предложения в размере 1-3% от предполагаемой цены.
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 13:33
В Азербайджане определяются случаи возврата и не возраста тендерной гарантии

В Азербайджане при проведении государственных закупок комиссия будет определять гарантию предложения в размере 1-3% от предполагаемой цены.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О государственных закупках".

Кроме того, срок действия гарантии предложения должен быть больше срока действия предложения по меньшей мере на 30 рабочих дней.

Комиссия по закупкам указывает в сборнике условий любое требование к гаранту, виду, форме обеспечения и иные условия, необходимые для предложения.

Проект поправок одобрен в III чтении.

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