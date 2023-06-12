В Азербайджане определяются новые штрафы за нарушения правил международных и междугородних пассажироперевозок

В Азербайджане определяются новые штрафы за нарушения правил международных и междугородних пассажирских перевозок.

В Азербайджане определяются новые штрафы за нарушения правил международных и междугородних пассажирских перевозок.

Как сообщает Report, с связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях предлагается поправка.

Поправкой за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте предусмотрен штраф до 50 манатов в следующих случаях:

- за осуществление международных регулярных пассажирских перевозок вне автовокзала (автостанции) начального, промежуточного или конечного пункта назначения, расположенного на территории Азербайджанской Республики;

- за осуществление междугородних (межрайонные) регулярных пассажирских перевозок за пределами начальных, промежуточных и конечных пунктов, расположенных на территории городов (райцентров) или населенных пунктов;

- за осуществление междугородних (межрайонных) регулярных пассажирских перевозок без билетно-кассового листа;

- за осуществление нерегулярных пассажирских перевозок (кроме пассажирских перевозок автомобилями такси) без заполнения формуляра.