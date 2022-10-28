В Азербайджане определят госполитику в сфере государственно-частного партнерства

В Азербайджане определят государственную политику в сфере государственно-частного партнерства.
Как сообщает Report, это отражено в новом законопроекте “О государственно-частном партнерстве”.
В проекте говорится, что целями государственной политики в сфере государственно-частного партнерства являются:
- повышение эффективности использования государственных средств;
- повышение эффективности и качества государственных услуг, повышение их доступности;
- стимулирование устойчивого развития отдельных отраслей экономики;
-увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в отдельные отрасли экономики, в том числе прямых иностранных инвестиций;
- создание и управление социально-экономической и бизнес-ориентированной инфраструктурой;
- создание новых рабочих мест, а также обеспечение возможностей развития регионов;
- увеличение экспорта конкурентоспособной продукции;
- повышение эффективности и прозрачности в экономике.