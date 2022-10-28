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В Азербайджане определят госполитику в сфере государственно-частного партнерства

В Азербайджане определят госполитику в сфере государственно-частного партнерства В Азербайджане определят государственную политику в сфере государственно-частного партнерства
Милли Меджлис
28 октября 2022 г. 11:11
В Азербайджане определят госполитику в сфере государственно-частного партнерства

В Азербайджане определят государственную политику в сфере государственно-частного партнерства.

Как сообщает Report, это отражено в новом законопроекте “О государственно-частном партнерстве”.

В проекте говорится, что целями государственной политики в сфере государственно-частного партнерства являются:

- повышение эффективности использования государственных средств;

- повышение эффективности и качества государственных услуг, повышение их доступности;

- стимулирование устойчивого развития отдельных отраслей экономики;

-увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в отдельные отрасли экономики, в том числе прямых иностранных инвестиций;

- создание и управление социально-экономической и бизнес-ориентированной инфраструктурой;

- создание новых рабочих мест, а также обеспечение возможностей развития регионов;

- увеличение экспорта конкурентоспособной продукции;

- повышение эффективности и прозрачности в экономике.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət-özəl tərəfdaşlığı sahəsində dövlət siyasəti müəyyənləşir

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