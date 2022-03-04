В Азербайджане определен перечень подлежащих госрегистрации продуктов питания

Милли Меджлис в первом чтении принял проект по подготовке перечня продуктов питания, подлежащих государственной регистрации в Азербайджане.

Милли Меджлис в первом чтении принял проект по подготовке перечня продуктов питания, подлежащих государственной регистрации в Азербайджане.

Как сообщает Report, на проведенном 4 марта заседании законодательного органа был вынесен на обсуждение законопроект «О продовольственной безопасности».

В проекте отмечается, что на территории Азербайджана будут регистрироваться следующие продукты питания:

1. новые виды продуктов питания;

2. генетически модифицированные организмы и кормовые продукты;

3. пищевые добавки;

4. кормовые добавки;

5. биологически активные питательные вещества;

6. природные минеральные воды.

После обсуждений новый законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.