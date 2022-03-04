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В Азербайджане определен перечень подлежащих госрегистрации продуктов питания

В Азербайджане определен перечень подлежащих госрегистрации продуктов питания Милли Меджлис в первом чтении принял проект по подготовке перечня продуктов питания, подлежащих государственной регистрации в Азербайджане.
Милли Меджлис
4 марта 2022 г. 14:12
В Азербайджане определен перечень подлежащих госрегистрации продуктов питания

Милли Меджлис в первом чтении принял проект по подготовке перечня продуктов питания, подлежащих государственной регистрации в Азербайджане.

Как сообщает Report, на проведенном 4 марта заседании законодательного органа был вынесен на обсуждение законопроект «О продовольственной безопасности».

В проекте отмечается, что на территории Азербайджана будут регистрироваться следующие продукты питания:

1. новые виды продуктов питания;
2. генетически модифицированные организмы и кормовые продукты;
3. пищевые добавки;
4. кормовые добавки;
5. биологически активные питательные вещества;
6. природные минеральные воды.

После обсуждений новый законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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