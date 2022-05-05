В Азербайджане определены требования к кормовым продуктам с ГМО

В Азербайджане установлены требования к генетически модифицированным кормовым продуктам.

В Азербайджане установлены требования к генетически модифицированным кормовым продуктам.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О безопасности пищевых продуктов“.

В проекте отмечается, что переработка, оборот и использование на территории Азербайджана генетически модифицированных кормовых продуктов, перечень которых определяется соответствующим органом исполнительной власти, кормовых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы, и кормовых продуктов, содержащих ингредиенты, произведенные из генетически модифицированных организмов, будут разрешены после регистрации этих продуктов соответствующим органом исполнительной власти.

Запрещается переработка и оборот не зарегистрированных в установленном законодательством порядке продуктов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.