В Азербайджане определены споры, которые могут быть разрешены посредством арбитража

В Азербайджане определены споры, которые могут быть разрешены посредством арбитража.

В Азербайджане определены споры, которые могут быть разрешены посредством арбитража.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "Об арбитраже", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Коммерческие споры, за исключением предусмотренных статьей 13.2 закона, а также все споры, в которых стороны имеют право распоряжаться предметом спора и не затрагивают права и законные интересы третьих лиц, могут быть разрешены в арбитраже.

Дела, связанные с уголовными и административными правонарушениями, дела, вытекающие из административных и иных публичных правоотношений, споры, вытекающие из семейных отношений, дела, связанные с правовым статусом лица, трудовые споры, споры в области охраны окружающей среды, наследственные дела, споры, связанные с определением прав интеллектуальной собственности и регистрацией этих прав, споры, возникающие в связи с защитой прав потребителей, имущественные вопросы, дела о банкротстве, дела о ликвидации юридического лица или отмене его решений (если юридическое лицо имеет юридический адрес (местонахождение) в Азербайджане), дела, связанные с предоставлением в аренду недвижимости, расположенной на территории Азербайджана, не могут быть разрешены в арбитраже.