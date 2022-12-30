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В Азербайджане определены правовые основы применения целевых финансовых санкций для предотвращения терроризма

В Азербайджане определены правовые основы применения целевых финансовых санкций для предотвращения терроризма В Азербайджане установлены правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, его финансирования и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ)
Милли Меджлис
30 декабря 2022 г. 12:47
В Азербайджане определены правовые основы применения целевых финансовых санкций для предотвращения терроризма

В Азербайджане установлены правовые основы и порядок применения целевых финансовых санкций в целях предотвращения терроризма, его финансирования и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Как сообщает Report, в связи с этим подготовлен новый законопроект "О целевых финансовых санкциях".

В законопроекте отмечается, что санкции будут применены к физическим лицам и организациям, установленным в соответствии с азербайджанским законодательством и международными соглашениями, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в рамках борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, распространением ОМУ и финансированием его распространения.

Мерам целевых финансовых санкций являются запрет на прямое или косвенное использование активов вышеназванных физических лиц и структур и их замораживание для предотвращения финансирования терроризма и производства и распространения оружия массового поражения и его компонентов.

Закон был принят в третьем чтении, он вступит в силу 1 февраля 2023 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan defines legal framework for applying targeted financial sanctions to prevent terrorism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda terrorçuluğun qarşısının alınması məqsədilə hədəfli maliyyə sanksiyaları tətbiqinin hüquqi əsasları müəyyənləşib

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