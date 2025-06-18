В Азербайджане операции с казино-фишками не будут относиться к финансовым

В Азербайджане некоторые операции, связанные с деятельностью казино, не будут считаться финансовыми.

В Азербайджане некоторые операции, связанные с деятельностью казино, не будут считаться финансовыми.

Как сообщает Report, это предусмотрено проектом изменений в закон "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма", обсужденным сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправкам, организатор казино обязан проводить меры по изучению клиентов таким образом, чтобы каждая операция, осуществляемая клиентом, могла быть сопоставлена с ранее полученной о нем информацией и документами.

При этом операции, связанные исключительно с использованием фишек или токенов в казино, не будут отнесены к операциям финансового характера.

Кроме того, требования статьи 4.8 закона — об идентификации и верификации бенефициарного владельца иностранных юридических структур — будут применяться к организаторам и операторам казино при совершении клиентом операций на сумму 3 000 манатов и выше.