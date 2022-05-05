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В Азербайджане будет создан Реестр продовольственной безопасности

В Азербайджане будет создан Реестр продовольственной безопасности В Азербайджане будет создан Реестр продовольственной безопасности.
Милли Меджлис
5 мая 2022 г. 12:47
В Азербайджане будет создан Реестр продовольственной безопасности

В Азербайджане будет создан Реестр продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, это отражено в новом проекте закона о продовольственной безопасности.

Отмечается, что в реестр будут включены зарегистрированные субъекты общественного питания или объекты пищевой промышленности, а также объекты, осуществляющие производство и переработку материалов и продуктов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Реестр является информационным ресурсом Азербайджана. Включенная в реестр информация, не составляющая коммерческую или налоговую тайну, размещается на официальном сайте учреждения, определенного соответствующим органом исполнительной власти, и является открытой для пользователей.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

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