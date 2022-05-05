В Азербайджане будет создан Реестр продовольственной безопасности.
Как сообщает Report, это отражено в новом проекте закона о продовольственной безопасности.
Отмечается, что в реестр будут включены зарегистрированные субъекты общественного питания или объекты пищевой промышленности, а также объекты, осуществляющие производство и переработку материалов и продуктов, контактирующих с пищевыми продуктами.
Реестр является информационным ресурсом Азербайджана. Включенная в реестр информация, не составляющая коммерческую или налоговую тайну, размещается на официальном сайте учреждения, определенного соответствующим органом исполнительной власти, и является открытой для пользователей.
Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.