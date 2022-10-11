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В Азербайджане обеспечат налоговый контроль за оборотом акцизных товаров

В Азербайджане обеспечат налоговый контроль за оборотом акцизных товаров В Азербайджане будет обеспечен налоговый контроль за импортом, производством, реализацией и оборотом акцизных и маркируемых товаров.
Милли Меджлис
11 октября 2022 г. 16:00
В Азербайджане обеспечат налоговый контроль за оборотом акцизных товаров

В Азербайджане будет обеспечен налоговый контроль за импортом, производством, реализацией и оборотом акцизных и маркируемых товаров.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Проект поправок подготовлен с целью регулирования оборота товаров, облагаемых акцизом и обязательной маркировкой, и обеспечения налогового контроля за импортом, производством, реализацией и оборотом этих товаров.

Это также будет способствовать защите прав потребителей, искоренению теневой экономики, предотвращению случаев фальсификации акцизных товаров и акцизных марок.

Проект поправок принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aksizli malların idxalı, istehsalı, satışı və dövriyyəsinə vergi nəzarəti təmin olunacaq

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