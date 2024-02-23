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В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500

В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500 В Азербайджане муниципалитеты сел с числом домов менее 1 000 будут объединены.
Милли Меджлис
23 февраля 2024 г. 17:01
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500

В Азербайджане муниципалитеты сел с числом домов менее 1 000 будут объединены.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке к закону "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их деятельности".

Согласно проекту, муниципалитеты сел с числом домов менее 1 000 будут упразднены и созданы более крупные муниципалитеты.

Тем самым число муниципалитетов в Азербайджане будет сокращено до 500.

В настоящее время в стране насчитывается 1 605 муниципалитетов.

Напомним, что по представлению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Милли Меджлис внесен законопроект "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их деятельности".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 1 000 evdən az olan kəndlərin bələdiyyələri birləşdirilir - EKSKLÜZİV

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