В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500

В Азербайджане муниципалитеты сел с числом домов менее 1 000 будут объединены.

В Азербайджане муниципалитеты сел с числом домов менее 1 000 будут объединены.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке к закону "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их деятельности".

Согласно проекту, муниципалитеты сел с числом домов менее 1 000 будут упразднены и созданы более крупные муниципалитеты.

Тем самым число муниципалитетов в Азербайджане будет сокращено до 500.

В настоящее время в стране насчитывается 1 605 муниципалитетов.

Напомним, что по представлению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Милли Меджлис внесен законопроект "Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их деятельности".