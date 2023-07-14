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В Азербайджане новый порядок выписки рецептов на лекарства прошел третье чтение

В Азербайджане новый порядок выписки рецептов на лекарства прошел третье чтение В Азербайджане новый порядок выписки рецептов на лекарственные средства прошел третье чтение.
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 12:41
В Азербайджане новый порядок выписки рецептов на лекарства прошел третье чтение

В Азербайджане новый порядок выписки рецептов на лекарственные средства прошел третье чтение.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах", обсуждаемом в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Поправкой в статью добавляется новая статья, согласно которой запрещается выписывать лекарственное средство, не включенное в государственный реестр, за исключением случая, упомянутого в статье 12-1.5 закона.

Форма рецепта устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

В случаях, когда международное непатентованное наименование (МНН, наименование действующего вещества) лекарственного средства отсутствует (при условии принадлежности к группе фармацевтически эквивалентных лекарственных средств, содержащих три и более ингредиентов), в рецепте указывается товарное наименование на латинице.

В рецепте МНН лекарственного средства пишется на английском языке, а дозировка действующего вещества, фармацевтическая форма лекарственного средства и порядок приема лекарственного средства - на азербайджанском языке.

Когда возникает необходимость внести коррективы в рецепт, он аннулируется с сохранением копии в электронной системе и выписывается новый рецепт.

Аптеки могут на основании обращения потребителя посмотреть рецепт в системе.

На основании запроса потребителя рецепт должен быть представлен ему на бумажном носителе.

Рецепт интегрируется в электронную карту здоровья пациента через его FIN.

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