В Азербайджане новые требования к водителям такси одобрены в третьем чтении

В Азербайджане новые требования к водителям такси одобрены в третьем чтении.

В Азербайджане новые требования к водителям такси одобрены в третьем чтении.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте", обсуждаемом в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Поправкой организация и проведение специальной подготовки будут обеспечиваться органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, а также путем заключения договора с учебными заведениями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.

На основании оценки, проведенной органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти по договору, заключенному с перевозчиками или водителями по итогам прохождения специальной подготовки, будет выдаваться документ сроком на 7 (семь) лет. Сумма оплаты за проведение оценки устанавливается органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Проект поправки был вынесен на обсуждение и принят в третьем чтении.