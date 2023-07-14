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В Азербайджане новые требования к водителям такси одобрены в третьем чтении

В Азербайджане новые требования к водителям такси одобрены в третьем чтении В Азербайджане новые требования к водителям такси одобрены в третьем чтении.
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 12:25
В Азербайджане новые требования к водителям такси одобрены в третьем чтении

В Азербайджане новые требования к водителям такси одобрены в третьем чтении.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте", обсуждаемом в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Поправкой организация и проведение специальной подготовки будут обеспечиваться органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, а также путем заключения договора с учебными заведениями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.

На основании оценки, проведенной органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти по договору, заключенному с перевозчиками или водителями по итогам прохождения специальной подготовки, будет выдаваться документ сроком на 7 (семь) лет. Сумма оплаты за проведение оценки устанавливается органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Проект поправки был вынесен на обсуждение и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi sürücülərinə dair yeni tələblər III oxunuşda qəbul olunub

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