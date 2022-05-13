В Азербайджане некоторым лицам будут назначаться условные трудовые пенсии

В Азербайджане некоторым лицам будут назначаться условные трудовые пенсии.

В Азербайджане некоторым лицам будут назначаться условные трудовые пенсии.

Как передает Report, проект поправки в Трудовой кодекс в связи с этим был обсужден в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

С поправками в статью 1.0.1-1 Закона добавляется понятие “условная трудовая пенсия”, а в статье 20-й Закона слова “должен получать” заменяются словами “условная трудовая пенсия”.

Таким образом, в дальнейшем будет уточнен механизм расчета размера трудовой пенсии, назначаемой членам семей лиц, предусмотренных данной статьей, а также будет достигнуто сокращение судебных тяжб.

Предлагаемая статья не предусматривает ограничения или расширения прав лиц какой-либо категории, а просто рассчитана на разъяснение и более легкое понимание юридического смысла соответствующих статей.

Проект поправок в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении.