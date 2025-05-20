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В Азербайджане не будут привлекать к ответственности, если данные о нарушении не внесены в систему в течение 24 часов

В Азербайджане не будут привлекать к ответственности, если данные о нарушении не внесены в систему в течение 24 часов Лицо не будет привлечено к административной ответственности, если информация о правонарушении не будет внесена в электронную систему в течение 24 часов.
Милли Меджлис
20 мая 2025 г. 12:31
В Азербайджане не будут привлекать к ответственности, если данные о нарушении не внесены в систему в течение 24 часов

В случае, если информация о правонарушении в течение 24 часов не будет внесена в электронную систему, то он будет освобожден от административной отчетности.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях предлагается внести новые статьи. Проект рассмотрен на заседании комитета парламента по правовой политике и государственному строительству.

То же касается электронных решений о взыскании и постановлений, оформленных на пронумерованных бланках: если они не будут размещены в личном кабинете нарушителя в течение суток, то административная ответственность не наступает.

Документ предусматривает, что уполномоченные органы должны размещать информацию о решениях и протоколах по административным делам в своих информационных системах в течение 24 часов, а в некоторых случаях — немедленно.

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Версия на азербайджанском языке İnzibati xətaya görə elektron sistemə 24 saat ərzində məlumat daxil edilməzsə, şəxs məsuliyyətə cəlb olunmayacaq

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