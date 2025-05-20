В Азербайджане не будут привлекать к ответственности, если данные о нарушении не внесены в систему в течение 24 часов

В случае, если информация о правонарушении в течение 24 часов не будет внесена в электронную систему, то он будет освобожден от административной отчетности.
Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях предлагается внести новые статьи. Проект рассмотрен на заседании комитета парламента по правовой политике и государственному строительству.
То же касается электронных решений о взыскании и постановлений, оформленных на пронумерованных бланках: если они не будут размещены в личном кабинете нарушителя в течение суток, то административная ответственность не наступает.
Документ предусматривает, что уполномоченные органы должны размещать информацию о решениях и протоколах по административным делам в своих информационных системах в течение 24 часов, а в некоторых случаях — немедленно.