В Азербайджане не будут привлекать к ответственности, если данные о нарушении не внесены в систему в течение 24 часов

В Азербайджане не будут привлекать к ответственности, если данные о нарушении не внесены в систему в течение 24 часов

Лицо не будет привлечено к административной ответственности, если информация о правонарушении не будет внесена в электронную систему в течение 24 часов.

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В случае, если информация о правонарушении в течение 24 часов не будет внесена в электронную систему, то он будет освобожден от административной отчетности. Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях предлагается внести новые статьи. Проект рассмотрен на заседании комитета парламента по правовой политике и государственному строительству. То же касается электронных решений о взыскании и постановлений, оформленных на пронумерованных бланках: если они не будут размещены в личном кабинете нарушителя в течение суток, то административная ответственность не наступает. Документ предусматривает, что уполномоченные органы должны размещать информацию о решениях и протоколах по административным делам в своих информационных системах в течение 24 часов, а в некоторых случаях — немедленно. Подпишитесь на наш Telegram канал