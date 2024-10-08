В Азербайджане назначены новые судьи в апелляционные суды пяти городов

На пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана были рассмотрены вопросы о назначении новых судей в апелляционные суды Баку, Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана.

На пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана были рассмотрены вопросы о назначении новых судей в апелляционные суды Баку, Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана.

Как сообщает Report, судьями Бакинского апелляционного суда назначены Фаиг Ганиев и Али Мамедов (ранее - судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям), Лейла Алиева (судья Бакинского коммерческого суда), Джейхун Мамедов (судья Сумгайытского административного суда), Нигяр Набизаде (судья Бинагадинского районного суда), Тарана Мамедова (судья Сураханского районного суда) и Замин Ибрагимов (судья Астаринского районного суда).

Гюнай Джавадова освобождена от должности судьи Шекинского апелляционного суда и назначена судьей Гянджинского апелляционного суда. Судьями этого же суда стали Мушфиг Мамедов (ранее - судья Лянкяранского суда по тяжким преступлениям), Севиндик Азизов (судья Тертерского военного суда) и Руфат Меджидов (судья Шекинского коммерческого суда).

В Сумгайытский апелляционный суд назначены Вафа Азизова (судья Сумгайытского административного суда), Тогрул Ахундов и Вахид Гаджиев (судьи Ясамальского районного суда).

Азер Исмаилов освобожден от должности судьи Сумгайытского апелляционного суда в связи с переводом на другую должность.

Судьями Шекинского апелляционного суда стали Зульфугар Садыгов (судья Сумгайытского коммерческого суда) и Замин Тахиров (судья Балакенского районного суда). Махир Асадли переведен с должности судьи Шекинского апелляционного суда на аналогичную позицию в Ширванском апелляционном суде.

Также судьями Ширванского апелляционного суда назначены Айтен Новрузова (ранее - судья Наримановского районного суда Баку) и Самир Маилов.