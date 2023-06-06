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Нарушители требований утилизации транспортных средств будут оштрафованы на 600 манатов

Нарушители требований утилизации транспортных средств будут оштрафованы на 600 манатов В Азербайджане нарушители требований утилизации транспортных средств будут оштрафованы на 600 манатов.
Милли Меджлис
6 июня 2023 г. 14:26
Нарушители требований утилизации транспортных средств будут оштрафованы на 600 манатов

В Азербайджане нарушители требований утилизации транспортных средств будут оштрафованы на 600 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, за нарушение или невыполнение требований закона "Об отходах" при утилизации транспортных средств должностные лица компаний, выполняющих эту работу, будут подвергнуты штрафу в размере 300 манатов, а сами юридические лица – 600 манатов.

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası tələblərini pozanlar 600 manat cərimələnəcək

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