Нарушители требований утилизации транспортных средств будут оштрафованы на 600 манатов

В Азербайджане нарушители требований утилизации транспортных средств будут оштрафованы на 600 манатов.

В Азербайджане нарушители требований утилизации транспортных средств будут оштрафованы на 600 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, за нарушение или невыполнение требований закона "Об отходах" при утилизации транспортных средств должностные лица компаний, выполняющих эту работу, будут подвергнуты штрафу в размере 300 манатов, а сами юридические лица – 600 манатов.

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в первом чтении.