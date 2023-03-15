Ужесточается наказание за нарушение правил подключения к системам инженерно-коммуникационного обеспечения

В Азербайджане лицам, нарушившим правила подключения к системам инженерно-коммуникационного обеспечения, будет грозить до 2 лет лишения свободы.

В Азербайджане лицам, нарушившим правила подключения к системам инженерно-коммуникационного обеспечения, будет грозить до 2 лет лишения свободы.

Как сообщает Report, в связи с этим в Уголовный кодекс добавляется статья 314-4 (подключение к системам инженерно-коммуникационного обеспечения с нарушением правил, установленных законодательством).

Согласно новой статье, незаконное подключение объектов, требующих разрешения на строительство, но строящихся или построенных без получения надлежащего разрешения, к системам инженерно-коммуникационного обеспечения со стороны должностных лиц учреждений газоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления влечет наказание в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 4 тыс. манатов, либо ограничения свободы сроком до 3 лет или лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.