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По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире

По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире "Демографические анализы показывают, что половое соотношение новорожденных (численность мальчиков на каждые 100 девочек) в соответствии с биологической нормой составляет 105-107".
Милли Меджлис
29 декабря 2020 г. 16:38
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире

"Демографические анализы показывают, что половое соотношение новорожденных (численность мальчиков на каждые 100 девочек) в соответствии с биологической нормой составляет 105-107".

Как передает Report, об этом отмечается в годовой информации Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей на 2019 год, который будет впервые заслушан на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

Сообщается, что в половой структуре живорожденных в Азербайджане с 1990 года наблюдается тенденция увеличения мальчиков: "Сейчас на каждые 100 новорожденных девочек приходится 114 мальчиков. По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире".

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Версия на азербайджанском языке Cins nisbətinin pozulmasına görə Azərbaycan dünyada ikinci yerdədir

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