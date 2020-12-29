По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире

"Демографические анализы показывают, что половое соотношение новорожденных (численность мальчиков на каждые 100 девочек) в соответствии с биологической нормой составляет 105-107".

"Демографические анализы показывают, что половое соотношение новорожденных (численность мальчиков на каждые 100 девочек) в соответствии с биологической нормой составляет 105-107".

Как передает Report, об этом отмечается в годовой информации Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей на 2019 год, который будет впервые заслушан на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

Сообщается, что в половой структуре живорожденных в Азербайджане с 1990 года наблюдается тенденция увеличения мальчиков: "Сейчас на каждые 100 новорожденных девочек приходится 114 мальчиков. По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире".