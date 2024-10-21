В Азербайджане могут засекретить причины отказа в приеме на работу в спецслужбы

Милли Меджлис завтра рассмотрит законопроект, в случае принятия которого субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности в Азербайджане больше не будут обязаны раскрывать кандидатам причины отказа в приеме на военную службу или работу.

Милли Меджлис завтра рассмотрит законопроект, согласно которому спецслужбы разведки и контрразведки могут засекретить причины отказа тому или иному кандидату в приеме на работу или действительную службу.

Как сообщает Report, соответствующая поправка предложена в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности".

Проект поправок будет обсуждаться на пленарном заседании парламента завтра, 22 октября.

Основная цель изменений - сохранение конфиденциальности в соответствии с направлениями деятельности этих субъектов.

Если парламент проголосует за принятие поправок, субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности в Азербайджане больше не будут обязаны разглашать кандидатам причины отказа.

Кроме того, предлагаемые поправки предусматривают расширение прав разведывательных и контрразведывательных субъектов Азербайджана для дальнейшего совершенствования знаний и навыков своих сотрудников. В частности, планируется развивать сотрудничество со спецслужбами и правоохранительными органами зарубежных государств в рамках соответствующих программ по подготовке, повышению квалификации и специализации кадров.