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В Азербайджане могут засекретить причины отказа в приеме на работу в спецслужбы

В Азербайджане могут засекретить причины отказа в приеме на работу в спецслужбы Милли Меджлис завтра рассмотрит законопроект, в случае принятия которого субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности в Азербайджане больше не будут обязаны раскрывать кандидатам причины отказа в приеме на военную службу или работу.
Милли Меджлис
21 октября 2024 г. 19:01
В Азербайджане могут засекретить причины отказа в приеме на работу в спецслужбы

Милли Меджлис завтра рассмотрит законопроект, согласно которому спецслужбы разведки и контрразведки могут засекретить причины отказа тому или иному кандидату в приеме на работу или действительную службу.

Как сообщает Report, соответствующая поправка предложена в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности".

Проект поправок будет обсуждаться на пленарном заседании парламента завтра, 22 октября.

Основная цель изменений - сохранение конфиденциальности в соответствии с направлениями деятельности этих субъектов.

Если парламент проголосует за принятие поправок, субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности в Азербайджане больше не будут обязаны разглашать кандидатам причины отказа.

Кроме того, предлагаемые поправки предусматривают расширение прав разведывательных и контрразведывательных субъектов Азербайджана для дальнейшего совершенствования знаний и навыков своих сотрудников. В частности, планируется развивать сотрудничество со спецслужбами и правоохранительными органами зарубежных государств в рамках соответствующих программ по подготовке, повышению квалификации и специализации кадров.

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